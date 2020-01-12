Про це повідомляє новинне агентство Mehr.
Прес-секретар висловив співчуття сім’ям жертв катастрофи.
Він також підкреслив, що всім політичним і консульським місіям було наказано ретельно обробляти прохання сімей.
8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Європейський союз очікує від Ірану проведення всеосяжного і прозорого розслідування катастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ