Прес-секретар МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що була створена спеціальна робоча група у консульських справах, покликана надати допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі під Тегераном.

Про це повідомляє новинне агентство Mehr.

Прес-секретар висловив співчуття сім’ям жертв катастрофи.

Він також підкреслив, що всім політичним і консульським місіям було наказано ретельно обробляти прохання сімей.

8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.