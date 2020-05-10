В Ірані 13 учасників антиурядових акцій, які відбулися після краху літака МАУ, засудили до тюремного ув'язнення.

Про це повідомила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.

Наприклад, студенту з Тегерану Мустафі Хашемізаде винесли найсуворіший вирок. Він засуджений за статтею “збори і змова з метою порушення національної безпеки”. Йому дали п’ять років тюрми. А за “порушення громадського порядку” його засудили до року ув’язнення, 3 місяців державної служби в психіатричній лікарні і 74 ударів батогом. Також йому заборонили протягом двох років входити в студентський гуртожиток за “порушення громадського порядку”.

Студенту Аміру Мохаммаду Шарифи дали шість місяців в’язниці за “антидержавну пропаганду”. За його словами, обвинувачення пов’язане з тим, що він фотографував офіцерів у цивільному, що заходили в гуртожиток університету.

За аналогічною статтею засудили ще 11 учасників мітингу в місті Амол.

“Іранська влада слідує своїй звичній практиці ухилення від відповідальності. Відмовляючись надати детальну інформацію про винних у смертельній помилці, судові чиновники не шкодують часу на винесення вироків людям, які протестували в зв’язку з загибеллю 176 осіб”, – заявив заступник директора Human Rights Watch по Близькому Сходу Майкл Пейдж.

Організація Human Rights Watch закликала Тегеран припинити переслідування учасників мирних акцій протесту.

8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинулигромадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.

19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.