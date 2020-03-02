В Ірані від коронавірусу помер член дорадчого органу при вищому керівнику Ірану (Рада доцільності) Мохаммад Мірмохаммаді.

Про це повідомляє ISNA.

Чиновник помер сьогодні вранці в лікарні Масіх Денешварі в Тегерані. Йому було 72 роки. Його госпіталізували минулої неділі з підозрою на коронавірус.

У понеділок, 24 лютого, тест дав позитивний результат.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.