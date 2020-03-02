Про це повідомляє ISNA.
Чиновник помер сьогодні вранці в лікарні Масіх Денешварі в Тегерані. Йому було 72 роки. Його госпіталізували минулої неділі з підозрою на коронавірус.
У понеділок, 24 лютого, тест дав позитивний результат.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що всіх людей, що прибувають в Штати з країн з високим ризиком інфікування коронавірусом Covid-19, будуть додатково перевіряти.