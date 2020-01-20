Про це повідомляє німецьке видання DW.
В той же час в Тегерані наполягають, що умови ядерної угоди повинні виконувати інші держави
“Тегеран все ще залишається в угоді… Заяви європейських держав про порушення Іраном угоди є необґрунтованими”, – сказав спікер.
Також Мусаві наголосив, що подальше виконання зобов’язань Іраном залежить від того, наскільки будуть забезпечені інтереси держави.
Крім того, спікер додав, що в даний момент Іран не закриває “двері для переговорів”, щоб подолати кризу в ядерній угоді.
- Раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що держава готова повернутися до дотримання всіх пунктів ядерної угоди 2015 року за умови зняття міжнародних санкцій.
- 8 січня президент США Дональд Трамп закликав лідерів РФ, Китаю, Німеччини та Франції укласти нову угоду щодо врегулювання ядерної програми Ірану.