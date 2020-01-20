Речник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві заявив, що держава все ще залишається в ядерній угоді 2015-го року.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

В той же час в Тегерані наполягають, що умови ядерної угоди повинні виконувати інші держави

“Тегеран все ще залишається в угоді… Заяви європейських держав про порушення Іраном угоди є необґрунтованими”, – сказав спікер.

Також Мусаві наголосив, що подальше виконання зобов’язань Іраном залежить від того, наскільки будуть забезпечені інтереси держави.

Крім того, спікер додав, що в даний момент Іран не закриває “двері для переговорів”, щоб подолати кризу в ядерній угоді.