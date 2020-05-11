Під час навчань військовий корабель Ірану випустив ракету по іншому катеру, вбиті 19 моряків, ще 15 - поранені.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У понеділок військово-морський флот Ірану оголосив, що інцидент стався під час навчань в затоці Омана, який з’єднується з Ормузькою протокою, де сконцентрована п’ята частина світових запасів нафти.

Іран регулярно проводить навчання в цьому районі.

“Інцидент стався в периметрі південного іранського порту Бандар-е-Яск в затоці Омана під час навчань військово-морського флоту Ірану в неділю вдень, в ході яких 19 моряків були вбиті й 15 отримали поранення”, – повідомляє державне телебачення з посиланням на військово морський флот.

Відомо, що фрегат Jamaran обстріляв навчальну ціль, випущену кораблем підтримки Konarak. Однак екіпаж виявився занадто близько до цілі, як повідомила державна телекомпанія IRIB.

Голландське судно Konarak було придбано до ісламської революції Ірану 1979 року народження, було капітально відремонтовано у 2018 році й оснащено чотирма крилатими ракетами.

Агентство Fars уточнило, що корабель Konarak потонув.

У заяві військово-морського флоту говориться, що ведеться розслідування причин інциденту.