Про це заявив глава судової влади Ірану Ібрагім Раїса, повідомляє Iran News Daily.
В першу чергу звільнили тих, у кого були проблеми зі здоров’ям.
“Звільнення в’язнів під час спалаху коронавірусу має тривати до того моменту, поки це не створить небезпечну обстановку в суспільстві”, – сказав Раїса.
Поки що не повідомляється дата, коли ув’язненим потрібно буде знову повернутися в пенетенціарну установу.
В ООН припускають, що коронавірус вже міг потрапити в іранські в’язниці, але точних даних поки немає.
“Переповненість, погане харчування і відсутність гігієни в іранських в’язницях є серйозною проблемою. Ці проблеми вказують на високий ризик для здоров’я ув’язнених від недоїдання і хвороб. Недавні повідомлення вказують на те, що COVID-19 поширився в іранських в’язницях”, – сказав спеціальний доповідач ООН з прав людини Джавід Рехман.
За даними на 10 березня, в країні захворіли 7161 осіб, 237 загинули.
- 9 березня біля двох чоловіків на Кіпрі виявили коронавірус. До цього Кіпр був останньою державою Європейського союзу, де не було випадків зараження COVID-19.
- Через коронавірус Молдова з 10 березня заборонить в’їзд в країну іноземців, які прибули літаком.
- В Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, будуть ізолювати на 14 днів.