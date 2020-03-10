У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Ірані вирішили тимчасово звільнити з в'язниць близько 70 тисяч ув'язнених.

Про це заявив глава судової влади Ірану Ібрагім Раїса, повідомляє Iran News Daily.

В першу чергу звільнили тих, у кого були проблеми зі здоров’ям.

“Звільнення в’язнів під час спалаху коронавірусу має тривати до того моменту, поки це не створить небезпечну обстановку в суспільстві”, – сказав Раїса.

Поки що не повідомляється дата, коли ув’язненим потрібно буде знову повернутися в пенетенціарну установу.

В ООН припускають, що коронавірус вже міг потрапити в іранські в’язниці, але точних даних поки немає.

“Переповненість, погане харчування і відсутність гігієни в іранських в’язницях є серйозною проблемою. Ці проблеми вказують на високий ризик для здоров’я ув’язнених від недоїдання і хвороб. Недавні повідомлення вказують на те, що COVID-19 поширився в іранських в’язницях”, – сказав спеціальний доповідач ООН з прав людини Джавід Рехман.

За даними на 10 березня, в країні захворіли 7161 осіб, 237 загинули.