В Ірані затримані шестеро обвинувачених у справі про збитий літак авіакомпанії МАУ.

Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA.

“Представник судової влади Голамхосейн Есмаїлі заявив, що в даний час шестеро обвинувачених затримані у зв’язку зі справою катастрофи українського літака, троє з яких були звільнені під заставу, а троє інших знаходяться під вартою”, – сказано в повідомленні.

За словами представника, за справу про катастрофу українського літака відповідає судова влада.

“Як тільки стався інцидент, були видані накази і була призначена спеціальна гілка в судовій організації Збройних сил”, – сказав він.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинулигромадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.

19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.