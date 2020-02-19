Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформаційне агентство IRNA.

У міністерстві охорони здоров’я Ірану повідомили, що аналізи двох осіб на зараження коронавірусом дали позитивний результат. Хворі перебувають у місті Кум, їхнє громадянство не уточнюється.

Міністерство охорони здоров’я Ірану уточнило, що обидва пацієнта зараз ізольовані.

Станом на сьогоднішній день, 19 лютого, у всьому світі зафіксовано 75 тисяч випадків зараження коронавірусом з Китаю. З них 2 тисячі закінчилися летально.

Новий вірус був виявлений у Китаї в грудні. Він викликає симптоми застуди і грипу, включаючи кашель і лихоманку, а в більш важких випадках – задишку. Також коронавірус може спровокувати ускладнення у вигляді пневмонії.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.