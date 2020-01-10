Про це повідомляє телеканал CNN.

Він підкреслив, що інформація про те, що в борт потрапила ракета, не повинна вважатися дійсною до аналізу бортових самописців.

Абедзаде підтвердив офіційну позицію Ірану про те, що літак не був збитий ракетою. Він додав, що Іран запросив всіх міжнародних партнерів взяти участь у розслідуванні, що, на його думку, свідчить про готовність держави до прозорого розслідування.

Напередодні повідомлялося, що літак МАУ могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва. Авіалайнер могли збити двома російськими ракетами наземного базування (SA-15). За словами інсайдера, знайомого з розвідкою, США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали блокувалися на літаку, перш ніж його збили.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.