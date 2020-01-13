Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Нас звинуватили в брехні та приховуванні інформації, але насправді все було не так. Те, що я заявляв увечері в четвер (9 січня – ред.), було засноване на спостереженнях щодо широкомасштабної психологічної війни, яку ведуть проти іранського народу Сполучені Штати, та інформації, яка була в адміністрації, що причиною цього нещасного випадку не була ракета”, – заявив спікер.

За словами спікера влади, військове командування відмовлялося повідомляти правду адміністрації президента.

Крім того, він додав, що Рухані не знав про реальний стан справ до полудня 10 січня, коли скликав національну раду оборони. Тільки на раді генеральний штаб Збройних сил взяв на себе відповідальність за авіакатастрофу.

“На жаль, затримка та неспроможність своєчасно поширити інформацію щодо нещасного випадку завдала непоправної шкоди нашому соціальному капіталу”, – сказав спікер.