Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Відзначається, що таким чином міністр відповів на заяву державного секретаря США Майка Помпео про те, що в Іраку люди радіють ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

“24 години тому зарозумілий клоун, який маскується під дипломата заявив, що люди танцювали на вулицях в містах Іраку. Сьогодні сотні тисяч наших гордих іракських братів і сестер запропонували йому відповідь по всій країні. Кінець злоякісної присутності США в Західній Азії почався“, – відповів Заріф.