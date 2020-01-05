Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
Відзначається, що таким чином міністр відповів на заяву державного секретаря США Майка Помпео про те, що в Іраку люди радіють ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.
“24 години тому зарозумілий клоун, який маскується під дипломата заявив, що люди танцювали на вулицях в містах Іраку. Сьогодні сотні тисяч наших гордих іракських братів і сестер запропонували йому відповідь по всій країні. Кінець злоякісної присутності США в Західній Азії почався“, – відповів Заріф.
- У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.