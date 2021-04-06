Про це заявив прокурор Ірану Голамаббас Торкі, повідомляють іранське державне інформаційне агентство IRNA та агентство Associated press.
Як зазначає AP, повідомлення про звинувачення оприлюднили після того, як Тегеран почав непрямі переговори із Заходом з приводу своєї ядерної програми.
“Також було висунуто обвинувальний висновок у справі про український літак, проведено серйозне і точне розслідування, і пред’явлені обвинувальні акти щодо 10 винних осіб”, – наводить IRNA слова прокурора.
Імен фігурантів справи Голамаббас Торкі не назвав.
Нагадаємо, 8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. У зв’язку з цим п’ять країн виступили зі спільною заявою.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 30 грудня уряд Ірану затвердив суму компенсації у 150 тисяч доларів або її еквівалент в інших валютах для сімей кожної жертви катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”.
- 17 березня 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об’єкт”. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував документ і звинуватив Іран у приховуванні істинних причин збиття українського літака.