В Ірані десяти посадовим особам було пред'явлено звинувачення у справі про причетність до збивання українського пасажирського літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) у 2020 році, в результаті чого загинуло 176 осіб.

Про це заявив прокурор Ірану Голамаббас Торкі, повідомляють іранське державне інформаційне агентство IRNA та агентство Associated press.

Як зазначає AP, повідомлення про звинувачення оприлюднили після того, як Тегеран почав непрямі переговори із Заходом з приводу своєї ядерної програми.

“Також було висунуто обвинувальний висновок у справі про український літак, проведено серйозне і точне розслідування, і пред’явлені обвинувальні акти щодо 10 винних осіб”, – наводить IRNA слова прокурора.

Імен фігурантів справи Голамаббас Торкі не назвав.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. У зв’язку з цим п’ять країн виступили зі спільною заявою.