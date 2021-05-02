В іранській провінції Кум на нафтохімічному заводі стався вибух. В ході ліквідації вогню серйозно постраждали двоє рятувальників і згоріли дві пожежні машини.

Про це повідомляють іранські агентства Tasnim і FarsNews Agency.

Вибух стався о 6 ранку за місцевим часом (приблизно 4:00 за Києвом) на фабриці “Маваллан”, яка займається хімічною промисловістю.

Зазначається, що попри вибухи великих руйнувань будівлі заводу вдалося уникнути.

صبح امروز آتش‌سوزی مهیبی در شهرک صنعتی شکوهیه قم ‌در محل شرکت مولدان رخ داده.

سخنگوی آتش نشانی قم: یکی از خودروی آتش‌نشانی در این علمیات به کلی دچار حریق شد و دو تن از همکاران آتش‌نشان نیز به شدت دچار مصدومیت شدند. pic.twitter.com/l3yejRoK8r — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 2, 2021

Всього до операції залучили 150 рятувальників і 20 пожежних машин – дві з них згоріли. Також під час ліквідації вогню двоє рятувальників серйозно постраждали та були доставлені до лікарні.

Про поранених або загиблих працівників заводу не повідомляється. Причини загоряння встановлюються.