Про це інформує New York Post.
21-річна Астіяж Хагігі та її наречений 22-річний Амір Мохаммад Ахмад були помічені на відео, де вони кружляють в танці перед вежею Азаді, однією з головних визначних пам’яток Тегерана.
За це їх затримали ще у листопаді минулого року, адже в Ірані жінкам заборонено танцювати публічно, не кажучи вже про чоловіків. Крім того, дівчина танцювала без хустки на знак солідарності з протестами через смерть 22-річної Махси Аміні після її арешту за недотримання суворих правил носіння хіджабу.
Відтак, цього тижня революційний суд у Тегерані засудив Хагігі та її коханого до 10 з половиною років ув’язнення для кожного.
Пара була засуджена за “заохочення до корупції та публічної проституції”, а також за “зібрання з наміром підірвати національну безпеку”. Їм також заборонили користуватися інтернетом і залишати Іран.
За інформацією джерел, близьких до їхніх родин, вони були позбавлені адвокатів під час судового розгляду. Зокрема у виданні зазначили, що Хагігі перебуває у сумнозвісній жіночій в’язниці Карчак за межами Тегерана, умови в якій регулярно засуджуються активістами.
За даними Організації Об’єднаних Націй, лише остання репресія проти тих, хто протестує проти жорстокості режиму щодо жінок, заарештувала щонайменше 14 000 осіб.
Варто зауважити, що у листопаді минулого року верховний комісар ООН з прав людини, заявив, що Іран “перебуває у повноцінній кризі прав людини”.
- Іранські силовики вбили щонайменше 326 осіб після того, як у вересні спалахнули загальнонаціональні протести, стверджує норвезька неурядова організація з прав людини в Ірані (IHRNGO).
- 227 представників Ісламської ради звернулися до судової системи з проханням “рішуче впоратися з ініціаторами нещодавніх заворушень”. Протести у країні тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні, котру заарештували за “неправильне носіння хіджабу”.
- Тіло молодого іранського протестувальника, який помер, перебуваючи під вартою, мало шокуючі сліди тортур після того, як його ексгумували, заявляє його родина. 23-річного водія таксі Хамеда Салахшура заарештували поблизу Ізе 26 листопада.