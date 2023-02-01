Закохану іранську пару засудили до понад 10 років ув’язнення за відео, де вони танцюють перед вежею Азаді, яке розлютило правлячий режим Ірану.

Про це інформує New York Post.

21-річна Астіяж Хагігі та її наречений 22-річний Амір Мохаммад Ахмад були помічені на відео, де вони кружляють в танці перед вежею Азаді, однією з головних визначних пам’яток Тегерана.

За це їх затримали ще у листопаді минулого року, адже в Ірані жінкам заборонено танцювати публічно, не кажучи вже про чоловіків. Крім того, дівчина танцювала без хустки на знак солідарності з протестами через смерть 22-річної Махси Аміні після її арешту за недотримання суворих правил носіння хіджабу.

Відтак, цього тижня революційний суд у Тегерані засудив Хагігі та її коханого до 10 з половиною років ув’язнення для кожного.

Пара була засуджена за “заохочення до корупції та публічної проституції”, а також за “зібрання з наміром підірвати національну безпеку”. Їм також заборонили користуватися інтернетом і залишати Іран.

За інформацією джерел, близьких до їхніх родин, вони були позбавлені адвокатів під час судового розгляду. Зокрема у виданні зазначили, що Хагігі перебуває у сумнозвісній жіночій в’язниці Карчак за межами Тегерана, умови в якій регулярно засуджуються активістами.

За даними Організації Об’єднаних Націй, лише остання репресія проти тих, хто протестує проти жорстокості режиму щодо жінок, заарештувала щонайменше 14 000 осіб.

Варто зауважити, що у листопаді минулого року верховний комісар ООН з прав людини, заявив, що Іран “перебуває у повноцінній кризі прав людини”.