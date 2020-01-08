Про це пише міжнародне інформагентство АFP.
Зокрема, землетрус на глибині 10 км сталося в 17 км на південний схід від міста Боразжан в 6:49 за місцевим часом (3:19 за Гринвічем).
Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що землетрус відчувався в Бушері, де знаходиться єдина в країні атомна електростанція.
Зазначається, що на даний момент інформації про руйнування, загиблих або постраждалих не надходило.
- В Албанії в ніч на вівторок, 26 листопада, стався потужний землетрус магнітудою 6,4, в результаті якого постраждали сотні людей.