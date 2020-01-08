В Ірані поблизу атомної електростанції "Бушер" зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,9 і 4,5.

Про це пише міжнародне інформагентство АFP.

Зокрема, землетрус на глибині 10 км сталося в 17 км на південний схід від міста Боразжан в 6:49 за місцевим часом (3:19 за Гринвічем).

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що землетрус відчувався в Бушері, де знаходиться єдина в країні атомна електростанція.

Зазначається, що на даний момент інформації про руйнування, загиблих або постраждалих не надходило.