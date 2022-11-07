Внутрішній розкол щодо постачання дронів-камікадзе до РФ для використання в Україні відкрився в Ірані. Відомий консервативний священик і редактор газети Jomhouri Eslami Масіх Мохаджері заявив, що росіяни є явними агресорами у війні, і постачання необхідно припинити.

Про це повідомляє The Guardian.

Колишній посол Ірану в Москві також натякнув, що міністерство закордонних справ, можливо, тримали в невідомості як Кремль, так і іранські військові.

Масіх Мохаджері заявив, що Іран мав би на офіційному рівні порадити РФ дотримуватися міжнародного права, заборонити використовувати іранські дрони, якщо вони були постачені до початку повномасштабної війни та підтримувати тісніші відносини з Україною. Його слова широко розтиражували низка інших іранських газет.

Окрім цього, редактор звернувся і до глави МЗС Ірану Хосейна Амірабдоллахіана з запитанням, чому там одразу не заборонили росіянам використовувати дрони та не докладають зусиль вже зараз до того, щоб стати посередниками між Україною та РФ. Мохаджері пояснив, що це б не зашкодило відносинам з РФ.

Іран більш як два місяці заперечував, що продав безпілотники РФ, попри те, що вони використовувалися для націлювання на електростанції та цивільну інфраструктуру, але на вихідних заявив, що поставив невелику кількість безпілотників до початку війни, пояснення, яке було відхилено представниками США та України.

Мохаджері назвав зміну позиції міністра закордонних справ “добрим знаком” у своїй газетній статті. “У вас ще є час змінити політику щодо війни в Україні”, – сказав він.

Суперечка навколо безпілотників показує ширшу зовнішньополітичну дискусію в Тегерані щодо ризиків розвитку тісних зв’язків з Москвою. Це також незвичайно, оскільки критику уряду Ірану очолює консервативний священнослужитель і редактор газети, зазначили у виданні.

Раніше українські розвідники повідомили, що на початку листопада РФ отримає від Ірану сотні безпілотників, серед яких й БПЛА типу “Arash-2”. Застосування саме цих дронів, за даними ЗМІ, може стати серйозним випробуванням для України.