В Ірані погрожують виходом із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

22 січня глава МЗС Ісламської Республіки Іран Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у відповідь на заклик Європарламенту внести Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій.

Про це інформує Anadolu.

Він звинуватив деяких європейських дипломатів у тому, що вони “не мають достатнього досвіду”.

Якщо вони не візьмуть розумний курс і не виправлять свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти”, – сказав міністр у відповідь на питання про можливість “виходу з ДНЯЗ або виведення спостерігачів МАГАТЕ з країни”.

Водночас Абдоллахіян додав, що Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив йому нещодавно під час телефонної розмови, що в ЄП не прагнули реалізації прийнятого рішення, воно було лише “виразом емоційного підходу низки представників Європарламенту”.

19 січня Європарламент прийняв резолюцію, яка не має зобов’язуючої сили та включає такі вимоги до ЄС, як введення додаткових санкцій щодо Ірану, санкцій проти іранського лідера аятоли Алі Хаменеї та президента Ебрахіма Раїсі, а також включення КВІР до списку терористів.

Довідка. ДНЯЗ — багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН з метою завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами узятих за умовами Договору зобов’язань щодо обмеження можливості виникнення збройного конфлікту із застосуванням такої зброї; створити широкі можливості для мирного використання атомної енергії. Договір cхвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 і відкритий для підписання 1 липня 1968 року у Вашингтоні і Лондоні, а також Москві. ДНЯЗ, учасниками якого наразі є 191 країна, набрав чинності 5 березня 1970 року.