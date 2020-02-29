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В Ірані протестувальники спалили лікарню, в якій нібито перебували хворі на коронавірус

В іранському місті Бендер-Аббас місцеві жителі спалили частину лікарні, в яку нібито доставили хворих на коронавірус.

Субота, 29 лютого 2020, 14:45

Про це повідомляє Iran International.

У п’ятницю ввечері з’явилися новини про те, що кілька пацієнтів з коронавірусом знаходяться в клініці Тохід. Це змусило ряд протестуючих напасти і спалити частину клініки.

Водночас, директор зі зв’язків з громадськістю Хормозганского університету медичних наук Фатеме Норузіан, спростував цю інформацію і назвав її провокацією.

Він додав, що основним центром по догляду за хворими на короновірус пацієнтами в Хормозгані є лікарня імені Мохаммаді Бандара Аббаса, і “практично будь-які чутки про госпіталізацію пацієнтів з коронавірусом в інші лікарні брехня”.

Іранські Санжари

Іранські Санжари: В Ірані протестувальники підпалили лікарню, куди нібито доставили хворих на коронавірус 😱

🎥: Iran International

Опубликовано Букви Суббота, 29 февраля 2020 г.

 

  • 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.
  • В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції відкрили п’ять кримінальних проваджень через зіткнення в Нових Санжарах.
  • #Букви розповідали, як починалися і проходили протести в Нових Санжарах.
Теги: протест, Іран, коронавірус, лікарня

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