В Ірані протестувальники спалили лікарню, в якій нібито перебували хворі на коронавірус

В іранському місті Бендер-Аббас місцеві жителі спалили частину лікарні, в яку нібито доставили хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Iran International.

У п’ятницю ввечері з’явилися новини про те, що кілька пацієнтів з коронавірусом знаходяться в клініці Тохід. Це змусило ряд протестуючих напасти і спалити частину клініки.

Водночас, директор зі зв’язків з громадськістю Хормозганского університету медичних наук Фатеме Норузіан, спростував цю інформацію і назвав її провокацією.

Він додав, що основним центром по догляду за хворими на короновірус пацієнтами в Хормозгані є лікарня імені Мохаммаді Бандара Аббаса, і “практично будь-які чутки про госпіталізацію пацієнтів з коронавірусом в інші лікарні брехня”.

Іранські Санжари Іранські Санжари: В Ірані протестувальники підпалили лікарню, куди нібито доставили хворих на коронавірус 😱 🎥: Iran International Опубликовано Букви Суббота, 29 февраля 2020 г.