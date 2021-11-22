Про це повідомляє агентство АР.
На засіданні були присутні десять військовослужбовців – усі вони підозрювані “різного рівня”. Також у судовому розгляді брали участь сім’ї жертв авіакатастрофи та їхні адвокати.
Міністерство закордонних справ України наголосило, що запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, направлені українською стороною до компетентних органів Ісламської Республіки Іран, не були виконані в повному обсязі, а запитувані документи та інформація не надані іранською стороною.
“У зв’язку з цим вважаємо недоцільною участь посла України в Ісламській Республіці Іран у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт. Ми закликаємо Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам”, – підсумували у МЗС.
Суд заслухав заяви адвокатів сімей жертв.
Наразі відомо, що наступне засідання буде оголошено після подальших розслідувань. У звіті засідання також не було названо підозрюваних.
Зазначимо, що це засідання стало першим слуханням з моменту катастрофи українського літака, який збили майже 22 місяці тому.
Збиття літака МАУ
8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ повинен був прибути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль”. Після катастрофи Іран заявив про непричетність до катастрофи літака МАУ.
- Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ ймовірно був помилково збитий іранською ракетою під Тегераном невдовзі після зльоту.
- 11 січня в Ірані заявили, що літак МАУ дійсно був збитий після того, як пролетів над важливим військовим об’єктом біля Тегерану. В результаті тиску з боку світової спільноти і наданих непрямих доказів того, що літак було збито ракетою, влада Ірану визнала цей факт.
- 6 квітня в Ірані 10 чиновникам пред’явили звинувачення через катастрофу літака МАУ. Повідомлення про звинувачення оприлюднили після того, як Тегеран почав непрямі переговори із Заходом з приводу своєї ядерної програми.