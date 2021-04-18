Про це з посиланням на державне телебачення повідомляє агентство АР.
Щонайменше п’ятеро людей дістали поранення.
За першим землетрусом відбулися три поштовхи магнітудою 4, а також низка інших, більш слабких.
NEW 🚨 5.9 magnitude earthquake strikes southwestern Iran, causes landslide pic.twitter.com/NPFvU5hakw
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 18, 2021
Earthquake in Iran captured on camera Video of today’s en el puerto genaveh de #Bushehr provincia de #Iran
Una montaña cae durante un terremoto y varias personas quedan atrapadas bajo los escombros#sismo #earthquake #terremoto #loúltimo #ultimahora #disaster #desastres #sismos pic.twitter.com/y3GP5NSykX
— sismoscatastrofes21 (@topsismos21) April 18, 2021
Землетрус стався приблизно за 100 кілометрів від іранської атомної електростанції в Бушері. За словами представника АЕС, землетрус не завдав станції ніякої шкоди, збоїв у роботі не зафіксували.
Землетрус також відчули жителі території вздовж узбережжя Перської затоки. Епіцентром стало місто Ріг. Місцева влада повідомляє про тріщини в будівлях та зсуви ґрунту.
A magnitude 5.9 #earthquake hit southern #Iran this morning. Its epicenter was Bandar Ganaveh. pic.twitter.com/MqJT7TArDK
— Iran News Wire (@IranNW) April 18, 2021
- Раніше в Ісландії на півострові Рейкьянес в 30 кілометрах від столиці Рейк’явіка почалося виверження вулкану Фаградалсфьял.