Про це з посиланням на державне телебачення повідомляє агентство АР.

Щонайменше п’ятеро людей дістали поранення.

За першим землетрусом відбулися три поштовхи магнітудою 4, а також низка інших, більш слабких.

Землетрус стався приблизно за 100 кілометрів від іранської атомної електростанції в Бушері. За словами представника АЕС, землетрус не завдав станції ніякої шкоди, збоїв у роботі не зафіксували.

Землетрус також відчули жителі території вздовж узбережжя Перської затоки. Епіцентром стало місто Ріг. Місцева влада повідомляє про тріщини в будівлях та зсуви ґрунту.

  • Раніше в Ісландії на півострові Рейкьянес в 30 кілометрах від столиці Рейк’явіка почалося виверження вулкану Фаградалсфьял.