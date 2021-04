Про це з посиланням на державне телебачення повідомляє агентство АР.

Щонайменше п’ятеро людей дістали поранення.

За першим землетрусом відбулися три поштовхи магнітудою 4, а також низка інших, більш слабких.

NEW 🚨 5.9 magnitude earthquake strikes southwestern Iran, causes landslide pic.twitter.com/NPFvU5hakw

Earthquake in Iran captured on camera Video of today’s en el puerto genaveh de #Bushehr provincia de #Iran

Una montaña cae durante un terremoto y varias personas quedan atrapadas bajo los escombros#sismo #earthquake #terremoto #loúltimo #ultimahora #disaster #desastres #sismos pic.twitter.com/y3GP5NSykX

— sismoscatastrofes21 (@topsismos21) April 18, 2021