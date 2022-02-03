Про це повідомляє американська телевізійна служба ABC News.
Відповідно до іранського законодавства, содомія, зґвалтування, подружня зрада, збройне пограбування та вбивство є одними зі злочинів, за які може бути засуджено смертну кару.
Мехрдада Карімпура і Фаріда Мохаммаді засудили до смертної кари за “примусовий статевий акт між двома чоловіками” і повісили у в’язниці в північно-західному місті Мараге, приблизно за 500 кілометрів від столиці Тегерана.
У липні минулого року двоє інших чоловіків були страчені в Мараге за тими ж звинуваченнями. Загалом минулого року в Ірані стратили 299 осіб, зокрема чотирьох засуджених за злочини, скоєні в дитинстві.
У жовтні минулого року незалежний слідчий ООН з прав людини в Ірані Джаваїд Рехман заявив комітету Генеральної Асамблеї ООН з прав людини, що Іран продовжує страчувати людей із “загрозливими темпами”.
ДОВІДКА. Содомія — позначення різних форм сексуальної поведінки, що оцінюється як девіантна.
- Також у Франції ухвалили новий закон, який забороняє “конверсійну терапію”, а також дозволяє тюремне ув’язнення та штрафи для тих, хто застосовує практику зміни сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності ЛГБТК+.
- Також у Німеччині 125 співробітників римо-католицької церкви, серед яких священники, вчителі та церковні адміністратори, заявили про свою приналежність до спільноти ЛГБТК+. Вони вимагають припинити дискримінацію спільноти.
- Раніше Європейський суд справедливості ухвалив визнання одностатевих батьків та їхніх дітей сім’єю в усіх країнах-членах.