Іран стратив двох чоловіків, які були засуджені за звинуваченням у содомії. Вони провели шість років у камері смертників. Гомосексуальність в Ірані незаконна. Вона вважається одним з найбільш репресивних місць у світі для лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерних осіб.

Про це повідомляє американська телевізійна служба ABC News.

Відповідно до іранського законодавства, содомія, зґвалтування, подружня зрада, збройне пограбування та вбивство є одними зі злочинів, за які може бути засуджено смертну кару.

Мехрдада Карімпура і Фаріда Мохаммаді засудили до смертної кари за “примусовий статевий акт між двома чоловіками” і повісили у в’язниці в північно-західному місті Мараге, приблизно за 500 кілометрів від столиці Тегерана.

У липні минулого року двоє інших чоловіків були страчені в Мараге за тими ж звинуваченнями. Загалом минулого року в Ірані стратили 299 осіб, зокрема чотирьох засуджених за злочини, скоєні в дитинстві.

У жовтні минулого року незалежний слідчий ООН з прав людини в Ірані Джаваїд Рехман заявив комітету Генеральної Асамблеї ООН з прав людини, що Іран продовжує страчувати людей із “загрозливими темпами”.

ДОВІДКА. Содомія — позначення різних форм сексуальної поведінки, що оцінюється як девіантна.