В Ірані стратили трьох чоловіків, звинувачених в причетності до загибелі трьох співробітників сил безпеки під час торішніх антиурядових протестів.

Джерело: Reuters.

Вчора, 19 травня, Маджид Каземі, Саїд Якубі та Салех Мірхашемі були страчені в місті Ісфахан.

У заяві судової влади стверджується, що 16 листопада минулого року вони “замордували” двох членів воєнізованих формувань “Басідж” та поліціянта.

Натомість міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що чоловіків несправедливо звинуватили й змусили зізнатися під тортурами та засудили без достатніх доказів.

Своєю чергою, влада Ірану заперечує, що зізнання вибиваються під тортурами.

В очікуванні неминучої страти троє чоловіків у середу звернулися в рукописній записці з проханням про підтримку громадськості: “Не дозвольте їм убити нас”.

“Нам потрібна ваша допомога”, — йдеться в записці, яка поширилися в соціальних мережах, викликавши місцеві та міжнародні заклики припинити страти, в тому числі з Вашингтона.

Сім’ї та прихильники проводили нічні пильнування біля в’язниці Дастгерд в Ісфахані на підтримку трьох чоловіків, які утримувалися всередині. Відповідно до відео, опублікованих у соціальних мережах, після оголошення про страти в Ісфахані, столиці Тегерані та кількох інших містах, спалахнули вуличні протести.

“Ми клянемося кров’ю наших товаришів бути стійкими до кінця”, — скандували протестувальники в Тегерані.

Європейський Союз засудив страти “найрішучішим чином”, заявив речник. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг засудила повішення як “осудливі вбивства” і написала в Twitter: “Австралія підтримує народ Ірану”.

Експерти ООН з прав людини заявили у своїй заяві, що вони “глибоко стурбовані” продовженням страт протестувальників в Ірані.

Державні ЗМІ транслювали відео зізнань підсудних, які, за словами Amnesty International, були вибиті тортурами.

“Маджид Каземі сказав в аудіозаписі з в’язниці, що його змусили дати неправдиві свідчення проти себе після того, як слідчі били його, застосовували до нього електрошок, імітували страти, погрожували зґвалтувати його, стратити його братів і переслідувати його батьків”, – заявили в Amnesty International.

Чоловіків засудили до смертної кари за звинуваченням у “ворожнечі проти Бога” за нібито зберігання вогнепальної зброї.