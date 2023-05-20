Джерело: Reuters.
Вчора, 19 травня, Маджид Каземі, Саїд Якубі та Салех Мірхашемі були страчені в місті Ісфахан.
У заяві судової влади стверджується, що 16 листопада минулого року вони “замордували” двох членів воєнізованих формувань “Басідж” та поліціянта.
Натомість міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що чоловіків несправедливо звинуватили й змусили зізнатися під тортурами та засудили без достатніх доказів.
Своєю чергою, влада Ірану заперечує, що зізнання вибиваються під тортурами.
В очікуванні неминучої страти троє чоловіків у середу звернулися в рукописній записці з проханням про підтримку громадськості: “Не дозвольте їм убити нас”.
“Нам потрібна ваша допомога”, — йдеться в записці, яка поширилися в соціальних мережах, викликавши місцеві та міжнародні заклики припинити страти, в тому числі з Вашингтона.
Сім’ї та прихильники проводили нічні пильнування біля в’язниці Дастгерд в Ісфахані на підтримку трьох чоловіків, які утримувалися всередині. Відповідно до відео, опублікованих у соціальних мережах, після оголошення про страти в Ісфахані, столиці Тегерані та кількох інших містах, спалахнули вуличні протести.
“Ми клянемося кров’ю наших товаришів бути стійкими до кінця”, — скандували протестувальники в Тегерані.
Європейський Союз засудив страти “найрішучішим чином”, заявив речник. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг засудила повішення як “осудливі вбивства” і написала в Twitter: “Австралія підтримує народ Ірану”.
Експерти ООН з прав людини заявили у своїй заяві, що вони “глибоко стурбовані” продовженням страт протестувальників в Ірані.
Державні ЗМІ транслювали відео зізнань підсудних, які, за словами Amnesty International, були вибиті тортурами.
“Маджид Каземі сказав в аудіозаписі з в’язниці, що його змусили дати неправдиві свідчення проти себе після того, як слідчі били його, застосовували до нього електрошок, імітували страти, погрожували зґвалтувати його, стратити його братів і переслідувати його батьків”, – заявили в Amnesty International.
Чоловіків засудили до смертної кари за звинуваченням у “ворожнечі проти Бога” за нібито зберігання вогнепальної зброї.
- 13 листопада іранський протестувальник був засуджений до смертної кари за підпал урядової будівлі, що стало першим відомим застосуванням смертної кари владою, яка намагається придушити майже двомісячні антиурядові демонстрації.
- Таємні свідчення розкривають сексуальні напади на чоловіків і жінок-активістів, коли повстання під проводом жінок поширюється. Деякі з небагатьох, хто вирішив тікати з країни, приглушеними тонами розповідають, зокрема, про жінок-протестувальниць і про жахи, які вони пережили в сумнозвісних місцях ув’язнення Ірану.
- Згідно з інтерв’ю з медиками по всій країні, іранські сили безпеки під час протестів проти режиму цілять жінкам в обличчя, груди та геніталії. Водночас чоловікам вони стріляють по кінцівках, сідницях і спині.
- Тіло молодого іранського протестувальника, який помер, перебуваючи під вартою, мало шокуючі сліди тортур після того, як його ексгумували, заявляє його родина. 23-річного водія таксі Хамеда Салахшура заарештували поблизу Ізе 26 листопада.