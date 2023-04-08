Як повідомляють державні ЗМІ Ірану, влада країни встановлюватиме камери для того, щоб ідентифікувати жінок, які не дотримуються "дрес-коду" – не покривають волосся в публічних місцях.

Про це інформує CNN.

Жінкам в Ірані загрожує арешт за те, що вони не покривають волосся. Багато хто порушує обов’язковий дрес-код під час масових протестів, що відбулися після смерті молодої жінки під вартою за ймовірне порушення правил носіння хіджабу.

“В межах інноваційного заходу та для того, щоб запобігти напрузі та конфліктам під час виконання закону про хіджаб, іранська поліція використовуватиме розумні камери в громадських місцях, щоб ідентифікувати людей, які порушують норми”, — цитує поліцію державне інформаційне агентство Tasnim.

Після ідентифікації жінок їм будуть надіслані попереджувальні повідомлення з детальним описом конкретного часу та місця, коли вони “порушили” закон.

Іранська поліція у своїх діях посилається на “збереження цінностей, захисту приватного життя сім’ї, підтримку психічного здоров’я та душевного спокою громади”.

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