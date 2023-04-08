Про це інформує CNN.
Жінкам в Ірані загрожує арешт за те, що вони не покривають волосся. Багато хто порушує обов’язковий дрес-код під час масових протестів, що відбулися після смерті молодої жінки під вартою за ймовірне порушення правил носіння хіджабу.
“В межах інноваційного заходу та для того, щоб запобігти напрузі та конфліктам під час виконання закону про хіджаб, іранська поліція використовуватиме розумні камери в громадських місцях, щоб ідентифікувати людей, які порушують норми”, — цитує поліцію державне інформаційне агентство Tasnim.
Після ідентифікації жінок їм будуть надіслані попереджувальні повідомлення з детальним описом конкретного часу та місця, коли вони “порушили” закон.
Іранська поліція у своїх діях посилається на “збереження цінностей, захисту приватного життя сім’ї, підтримку психічного здоров’я та душевного спокою громади”.
Заворушення в Ірані
В Ірані минулого року відбулися протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізали своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.
Міжнародні лідери засудили репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.
Згідно з інтерв’ю з медиками по всій країні, іранські сили безпеки під час протестів проти режиму цілили жінкам в обличчя, груди та геніталії. Водночас чоловікам вони стріляли по кінцівках, сідницях і спині.
Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.
Офіційні особи Білого дому заявляли: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.
Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.
- Двох жінок в Ірані затримали після того, як чоловік облив їх йогуртом за відмову носити хіджаб. Інцидент стався у магазині в північно-східному місті Шандіз, чоловіка затримали за порушення правопорядку, тоді як влада країни заявила, що носіння хіджабу є обов’язковим.
- 227 представників Ісламської ради звернулися до судової системи з проханням “рішуче впоратися з ініціаторами нещодавніх заворушень”.
- 13 листопада іранський протестувальник був засуджений до смертної кари за підпал урядової будівлі, що стало першим відомим застосуванням смертної кари владою, яка намагається придушити майже двомісячні антиурядові демонстрації.
- На Чемпіонаті світу FIDE зі швидких та бліцшахів в Алмати (Казахстан) іранська шахістка Сара Хадем змагалася без хіджабу. Це є порушенням законів Ірану, які регулюють жіночий дрес-код.