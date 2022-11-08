227 представників Ісламської ради звернулися до судової системи з проханням "рішуче впоратися з ініціаторами нещодавніх заворушень". Протести у країні тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні, котру заарештували за "неправильне носіння хіджабу".

Про це повідомляє державна Агенція новин Ісламської республіки.

Група із 227 іранських депутатів звернулася до судової влади із закликом вгамувати протестувальників та виконати “вирок про відплату”.

Парламент, обраний на неконкурентних виборах у лютому 2020 року, переповнений прихильниками жорсткої лінії та офіцерами Революційної гвардії.

Депутати звинуватили США в організації та фінансуванні й озброєнні протестів і додали, що молодь потрапила “під вплив емоційної пропаганди”. Водночас про причини протестів — загибель Махси Аміні та жорстокість поліції під час придушення акцій — парламентарі не згадали.

“Ми просимо судові органи вжити рішучих заходів щодо осіб, які вчинили ці злочини, і всіх тих, хто допомагав у скоєнні злочинів та провокував заворушення”, — йдеться у заяві.

Законодавці назвали протестувальників “muharib”, що арабською означає “воїн”, проте в ісламському законі – “ворог Бога” і карається така особа смертною карою. Крім того, депутати порівняли протестувальників із членами ІДІЛ.

Резюмуючи заяву, вони висловили вдячність “захисникам безпеки, особливо військовим і правоохоронним силам, а також народу Ірану”.

Відповідно до даних правозахисної агенції HRANA, під час протестів заарештували 14 800 осіб. Як пише Iran International, цим особам загрожує смертна кара.

“Протест є невіддільним правом людей, а вбивство та винесення смертних вироків протестувальникам є міжнародним злочином. Ті, хто вимагають розстрілу протестувальників, є співучасниками цього злочину і мають понести відповідальність”, – наголосив директор Іранської правозахисної організації Махмуд Амірі Могадам.

۲/ محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران: «اعتراض حق مسلم مردم است و کشتار و صدور احکام اعدام برای معترضان، یک جنایت بین‌المللی است. کسانی که درخواست اعدام معترضان را مطرح می‌کنند، در این جنایت شریکند و‌ باید مورد پاسخگویی قرار گیرند»@iranhrhttps://t.co/7WrbARqQwQ — Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) November 8, 2022

Протести в Ірані

В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.

Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Офіційні особи Білого дому кажуть: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.

“Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Тегеран щодо найкращих практик, спираючись на великий досвід Росії у придушенні відкритих демонстрацій”, — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в середу. “Докази того, що Іран допомагає РФ вести війну проти України, очевидні і публічні. І Іран, і РФ зближуються, чим більше вони стають ізольованими. Наше повідомлення Ірану дуже, дуже чітке – припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю до Росії, щоб допомогти вбивати українців”, – додала вона.

Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.