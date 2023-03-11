11 березня у постійному представництві Ірану при ООН анонсували завершення укладання з РФ договору щодо придбання винищувачів Су-35.

Про це повідомляє іранське видання IRIB.

Зазначається, що винищувачі Су-35 були технічно прийнятні для країни, і після жовтня 2020 року й закінчення дії обмежень Ірану на закупівлю звичайних озброєнь, заснованих на резолюції ООН 2231, контракт на їхню закупівлю фіналізували.

Як стверджують в іранських ЗМІ, російський винищувач “є одним із найпотужніших винищувачів четвертого й більше покоління у світі”.

Наразі деталі про вартість контракту, кількість винищувачів, які отримає Іран від РФ — відсутні. IRIB повідомляє, що Іран вів переговори про закупівлю винищувачів ще із кількома іншими країнами.

“Подробиці не розголошувалися, оскільки інформація засекречена”, — йдеться в повідомленні.

В IRIB уточнили, що після закінчення ірано-іракської війни у 1988 році Тегеран звернувся до низки країн із проханням вивчити можливість продажу винищувачів.