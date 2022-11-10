В Ірані повідомили про виготовлення своєї першої гіперзвукової балістичної ракети.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на державне агентство новин Ісламської Республіки Іран.

За даними командувача повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміралі Хаджізаде, нова ракета спрямована на системи протиракетної оборони.

Він також додав, що їхня ракета – це “значний стрибок покоління”.

Більше деталей щодо балістичної ракети Хаджізаде не надав.

Варто зауважити, що гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку.

Зазначається, що повідомлення Ірану про нову ракету було зроблено після того, як 1 листопада США заявили, що стурбовані тим, що Росія може придбати іранські ракети класу “земля-земля” для використання в Україні, на додаток до безпілотників, які вона вже придбала в Тегерана.