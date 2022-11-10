Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на державне агентство новин Ісламської Республіки Іран.
За даними командувача повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміралі Хаджізаде, нова ракета спрямована на системи протиракетної оборони.
Він також додав, що їхня ракета – це “значний стрибок покоління”.
Більше деталей щодо балістичної ракети Хаджізаде не надав.
Варто зауважити, що гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку.
Зазначається, що повідомлення Ірану про нову ракету було зроблено після того, як 1 листопада США заявили, що стурбовані тим, що Росія може придбати іранські ракети класу “земля-земля” для використання в Україні, на додаток до безпілотників, які вона вже придбала в Тегерана.
- У Повітряних силах ЗСУ попередили, що вже невдовзі Росія може почати застосовувати проти України іранські балістичні ракети, які небезпечніші за інші.