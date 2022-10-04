Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канані заявив, що Іран підтримує будь-які зусилля щодо "мирного врегулювання конфлікту в Україні та завжди заявляє про свою готовність сприяти цим зусиллям".

Про це інформує іранське державне інформагентство IRNA.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо позиції Ірану відносно проведення референдуму в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України та приєднання цих регіонів до РФ, Канані наголосив, що Ісламська Республіка, як завжди і відповідно до своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повної поваги до принципом суверенітету та територіальної цілісності всіх держав як до основної норми міжнародного права та поваги до принципів і цілей Статуту ООН.

Представник міністерства закордонних справ додав, що Ісламська Республіка Іран вважає, що слід уникати будь-яких провокаційних дій, які могли б порушити мир, стабільність та спокій.

Раніше повідомлялось, що Іран прагне заповнити порожнечу, залишену РФ на європейському нафтовому ринку, якщо близькосхідна країна зможе укласти угоду зі світовими державами щодо своєї ядерної програми.

Водночас Шанхайська організація співробітництва, створена переважно зусиллями РФ та Китаю, поповниться новим членом – до її складу вступає Іран. На саміті ШОС у Самарканді Ісламська республіка підписала меморандум про зобов’язання у центральноазіатському органу безпеки, що відкриває їй шлях для повноправного членства у ШОС.

Окрім цього, Іран передав безпілотні літальні апарати РФ, попри попередження Сполучених Штатів не робити цього.