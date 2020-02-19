Міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорна скринька, збитого внаслідок ракетної атаки українського літака Boeing 737 в Ірані, отримала серйозні пошкодження.

Про це повідомляє місцеве інформагентство IRNA.

“Чорна скринька отримала значні пошкодження, і оборонна промисловість попросила допомогти його відновити. Чорна скринька повинна бути спочатку відновлений, а потім розшифрована”, – сказав Хатамі.

Він також зазначив, що чорну скриньку вже почали відновлювати.

Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.