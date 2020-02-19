Про це повідомляє місцеве інформагентство IRNA.
“Чорна скринька отримала значні пошкодження, і оборонна промисловість попросила допомогти його відновити. Чорна скринька повинна бути спочатку відновлений, а потім розшифрована”, – сказав Хатамі.
Він також зазначив, що чорну скриньку вже почали відновлювати.
Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- Згодом з’явилася інформація, що іранська сторона наполягає на тому, щоб чорні скриньки збитого під Тереганом літака МАУ були розшифровані в Ірані.