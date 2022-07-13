Про це йдеться в інтерв’ю голови МЗС Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіяна для італійської газети La Repubblica.
За словами іранського посадовця, заяви з боку США не відповідають дійсності, адже Іран не буде постачати Росії безпілотні літальні апарати.
Абдоллахіян наголосив, що Іран уникає будь-яких кроків, які б могли призвести до ескалації в Україні.
Він додав, що Іран та Росія співпрацюють у низці сфер, зокрема й у сфері оборони. Однак Тегеран не допомагає жодній зі сторін конфлікту, оскільки вважає, що війну потрібно припинити.
“Думаю, зараз проблема полягає в іншому: деякі Західні країни, серед яких США, виробляють озброєння і намагаються продати свою продукцію. Ми намагаємося уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації”, – наголосив Абдоллахіян.
- Нагадаємо, напередодні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван заявив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка вказує на підготовку Ірану до постачання бойових безпілотників Росії.
- Також повідомлялось, що 19 липня, російський президент Володимир Путін здійснить візит до Тегерана – столиці Ірану. Там він зустрінеться з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.