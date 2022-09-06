Ісламський революційний суд на заході Ірану засудив двох ЛГБТ-активісток до страти за "поширення розпусти на Землі". 31-річну Захре Седдікі Хамедані та 24-річну Ельхам Чубдар ознайомили із вироком кількома днями раніше у жіночому відділенні центральної в'язниці міста Урмія.

Про це інформує BBC.

Вирок про страту у справі про “корупцію на землі” ухвалив суд у північно-західному місті Урмія. Таке звинувачення висувають тим, хто порушив закони шаріату.

Організація з прав людини Hengaw зауважила, що дівчат звинувачують у пропаганді гомосексуалізму, християнства та спілкуванні зі ЗМІ, які виступають проти Ісламської Республіки.

Одну з активісток затримали у жовтні під час спроби в’їхати до Туреччини, вона провела два місяці в одиночній камері слідчого ізолятора. Як зазначає правозахисна організація Amnesty International, дівчину заарештували за її виступи на захист ЛГБТ-спільноти. Звинувачення в пропаганді християнства стосувалося носіння намиста з хрестом і відвідування домашньої церкви в Ірані кілька років тому, зазначили в Amnesty.

Пізніше судові органи Ірану підтвердили вироки, але заявили, що вони пов’язані з торгівлею людьми, а не з активізмом.

Hengaw закликала правозахисну спільноту приділити особливу увагу цій справі.

Згідно з іранським законодавством, одностатеві статеві стосунки є кримінальним злочином, покарання якого варіюється від побиття до смертної кари.

Перед тим, як спробувати виїхати з Ірану, Хамедані записала відео.

“Я хочу, щоб ви знали, який тиск витримуємо ми тут, ЛГБТ, ризикуємо життям заради наших емоцій, але ми знайдемо своє справжнє “Я”. Сподіваюся, настане день, коли ми всі зможемо вільно жити в нашій країні. Я зараз подорожую до свободи… Якщо я цього не зроблю, то віддам своє життя за цю справу”, – зазначила активістка.

Іранська мережа лесбіянок і трансгендерів (6-Rang) у Німеччині також підтвердила смертні вироки двом активісткам і закликала іноземні уряди чинити тиск на Іран, щоб звільнити їх.

Довідка. Ісламський революційний суд — це спеціальна система судів Ісламської Республіки Іран, призначена для розгляду кримінальних злочинів, таких як контрабанда, хуліганство, насильство або намагання повалити ісламський уряд. Суд розпочав свою роботу після Іранської революції 1979 року.