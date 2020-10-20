У вівторок, 20 жовтня, в Тегерані завершився другий раунд переговорів України та Ірану щодо авіакатастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”. Переговори тривали два дні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує пресслужба МЗС.

Переговори були виснажливими, але конструктивними. За словами Єніна, в ході другого раунду переговорів Іран запевнив українську делегацію про наявність політичної волі для відновлення істини катастрофи.

“Ми отримали запевнення від іранської сторони щодо наявності політичної волі якомога швидше відновити істину та справедливість у цьому питанні. І це саме те, чого очікує не лише Україна, а й інші постраждалі в наслідок цієї катастрофи держави, а найголовніше їхні родичі”, – повідомив Єнін.

Іран пообіцяв якомога швидше завершити технічне розслідування причин авіакатастрофи відповідно до міжнародних стандартів. Україна очікує кримінального переслідування та притягнення винних до відповідальності.

Третій раунд переговорів між сторонами запланований на кінець листопада – початок грудня цього року.