Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує пресслужба МЗС.
Переговори були виснажливими, але конструктивними. За словами Єніна, в ході другого раунду переговорів Іран запевнив українську делегацію про наявність політичної волі для відновлення істини катастрофи.
“Ми отримали запевнення від іранської сторони щодо наявності політичної волі якомога швидше відновити істину та справедливість у цьому питанні. І це саме те, чого очікує не лише Україна, а й інші постраждалі в наслідок цієї катастрофи держави, а найголовніше їхні родичі”, – повідомив Єнін.
Іран пообіцяв якомога швидше завершити технічне розслідування причин авіакатастрофи відповідно до міжнародних стандартів. Україна очікує кримінального переслідування та притягнення винних до відповідальності.
Третій раунд переговорів між сторонами запланований на кінець листопада – початок грудня цього року.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.