В іранському МЗС укотре заперечили постачання своїх безпілотників Росії

У міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.

Про це повідомляє Xinhua.

Попри те, що російські окупанти почали здійснювати атаки на українські міста іранськими безпілотниками, в МЗС Ірану продовжують заперечувати, що передавали РФ свої БПЛА.

З такою заявою виступи речник іранського МЗС Насер Канані.

“Ісламська Республіка Іран вважає опубліковану інформацію про доставку іранських дронів до Росії для використання в українському конфлікті необґрунтованою й не підтверджує ці дані”, – зауважив він.

За словами Канані, Іран щодо російсько-української війни займає “тверду позицію нейтралітету та невтручання”, про що вони заявляли з самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Від самого початку конфлікту ми завжди заявляли про нашу принципову та чітку позицію активного нейтралітету та незгоди із війною, наголошуючи на необхідності досягнення політичного вирішення без насильства”, – сказав він.