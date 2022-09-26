Про це інформують російські ЗМІ – “Звезда” та “Интерфакс“.
Як повідомляють очевидці, перед стріляниною Руслан Зінін заявив: “Зараз усі поїдемо додому!”.
Військком Олександр Єлісєєв проводив інструктаж мобілізованих, і саме тоді 25-річний чоловік почав стрілянину з обріза.
Зараз Єлісєєв знаходиться в реанімації у тяжкому стані.
Зініна затримали правоохоронці. Згідно з інформацією з росзмі, на нього чекає психіатрична експертиза.
За словами матері затриманого, Марини Зініної, у військкомат він пішов добровольцем.
“Самому Руслану повістка не приходила, але вчора вона прийшла до його найкращого друга. Руслан був дуже засмучений через це, бо друг в армії не служив. Говорили, що буде часткова мобілізація, а виходить, що беруть усіх”, — цитує жінку російське видання ASTRA.
Звідки у сина зброя, Марина Зініна не знає.
- На військові бази Росії почали надходити перші частини призваних в межах ініціативи часткової мобілізації президента РФ Володимира Путіна.
- Збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації, спрямованої на негайний вплив на поле бою. Швидких розв’язання цих проблем немає.
- Протягом 25 березня Збройні сили України ліквідували 500 одиниць живої сили ворога. Кількість убитих загарбників перевищила 57 тисяч.