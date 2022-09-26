В Усть-Ілімську Іркутської області (Росія) один із мобілізованих, 25-річний місцевий житель Руслан Зінін, підстрелив військкома під час інструктажу.

Про це інформують російські ЗМІ – “Звезда” та “Интерфакс“.

Як повідомляють очевидці, перед стріляниною Руслан Зінін заявив: “Зараз усі поїдемо додому!”.

Військком Олександр Єлісєєв проводив інструктаж мобілізованих, і саме тоді 25-річний чоловік почав стрілянину з обріза.

Зараз Єлісєєв знаходиться в реанімації у тяжкому стані.

Зініна затримали правоохоронці. Згідно з інформацією з росзмі, на нього чекає психіатрична експертиза.

За словами матері затриманого, Марини Зініної, у військкомат він пішов добровольцем.

“Самому Руслану повістка не приходила, але вчора вона прийшла до його найкращого друга. Руслан був дуже засмучений через це, бо друг в армії не служив. Говорили, що буде часткова мобілізація, а виходить, що беруть усіх”, — цитує жінку російське видання ASTRA.

Звідки у сина зброя, Марина Зініна не знає.