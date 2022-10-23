Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на місцевого губернатора Ігоря Кобзєва.

За даними губернатора, у місті нібито впав літак категорії СУ. Водночас у місцевих Telegram-каналах заявляють, що це міг бути винищувач Су-30. Інформації про постраждалих наразі немає.

Зауважимо, що це вже другий подібний випадок протягом останнього часу. Раніше 17 жовтня військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у Єйську Краснодарського краю РФ. За попередніми даними, льотчики встигли катапультуватись. Внаслідок цього жертвами стали 15 осіб.