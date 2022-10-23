Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на місцевого губернатора Ігоря Кобзєва.
За даними губернатора, у місті нібито впав літак категорії СУ. Водночас у місцевих Telegram-каналах заявляють, що це міг бути винищувач Су-30. Інформації про постраждалих наразі немає.
Зауважимо, що це вже другий подібний випадок протягом останнього часу. Раніше 17 жовтня військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у Єйську Краснодарського краю РФ. За попередніми даними, льотчики встигли катапультуватись. Внаслідок цього жертвами стали 15 осіб.
Єйськ передає естафету Іркутську – щоправда, там постраждав лише невеликий будинок… pic.twitter.com/EvbutUElbm
— Букви (@Bykvu) October 23, 2022
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