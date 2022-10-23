У російському місті Іркутськ військовий літак впав на приватний двоповерховий будинок. Внаслідок чого там виникла пожежа. Це другий подібний інцидент за жовтень.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на місцевого губернатора Ігоря Кобзєва.

За даними губернатора, у місті нібито впав літак категорії СУ. Водночас у місцевих Telegram-каналах заявляють, що це міг бути винищувач Су-30. Інформації про постраждалих наразі немає.

Зауважимо, що це вже другий подібний випадок протягом останнього часу. Раніше 17 жовтня військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у Єйську Краснодарського краю РФ. За попередніми даними, льотчики встигли катапультуватись. Внаслідок цього жертвами стали 15 осіб.