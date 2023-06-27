Джерело: Irish Mirror.
Напад стався 24 червня після вистави української версії ірландської п’єси “Переклади” в театрі Abbey Theatre. До артиста підійшла група незнайомців, коли він стояв і палив. Один з нападників спробував забрати цигарки, а після став бити українця.
“Це мої цигарки, що ви робите?” — сказав Олександр Греков за мить до інциденту.
За словами помічниці директора з міжнародної діяльності Національного театру імені Лесі Українки Анастасії Павленко, у нападі брало участь п’ятеро людей — двоє чоловіків і три жінки. Зловмисники розбили пляшку об його голову та його вкусила жінка.
Павленко не була свідком нападу, але бачила, що після актор був у крові з пробитою головою. На місце інциденту викликали правоохоронців та швидку медичну допомогу. Йому наклали шість швів і зараз він приймає знеболювальні препарати.
Актори провели в Ірландії сім вистав п’єси. Вони вже повернулися до Києва.
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