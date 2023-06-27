У Дубліні (Ірландія) група молодих людей напала на 23-річного актора театру Лесі Українки Олександра Грекова. Внаслідок побиття п'ятьма людьми йому довелося накладати шви й нині він на знеболюючих препаратах.

Джерело: Irish Mirror.

Напад стався 24 червня після вистави української версії ірландської п’єси “Переклади” в театрі Abbey Theatre. До артиста підійшла група незнайомців, коли він стояв і палив. Один з нападників спробував забрати цигарки, а після став бити українця.

“Це мої цигарки, що ви робите?” — сказав Олександр Греков за мить до інциденту.

За словами помічниці директора з міжнародної діяльності Національного театру імені Лесі Українки Анастасії Павленко, у нападі брало участь п’ятеро людей — двоє чоловіків і три жінки. Зловмисники розбили пляшку об його голову та його вкусила жінка.

Павленко не була свідком нападу, але бачила, що після актор був у крові з пробитою головою. На місце інциденту викликали правоохоронців та швидку медичну допомогу. Йому наклали шість швів і зараз він приймає знеболювальні препарати.

Актори провели в Ірландії сім вистав п’єси. Вони вже повернулися до Києва.