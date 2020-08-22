Міністр сільського господарства Ірландії Дара Каллеарі подав у відставку після того, як стало відомо про його участь у банкеті під час карантину.

Про це повідомляє агентство ВВС.

Йдеться про вечерю в гольф-клубі, на якій були присутні понад 80 осіб.

Захід був організований у середу, 20 серпня, парламентським товариством гольфу Oireachtas Golf Society в готелі Station House в Кліфдені (графство Голуей). Приводом став 50-річний ювілей товариства.

У заході взяли участь міністр сільського господарства, сенатори, комісар ЄС і суддя Верховного суду.

Вечеря відбулася після того, як Дублін оголосив про посилення карантинних обмежень, введених через коронавірус.

Так, згідно з правилами щодо боротьби з COVID-19, які діють у країні з кінця червня і були оновлені минулого вівторка, проведення будь-якого заходу за участю понад 50 осіб є порушенням. При цьому за одним столиком повинні сидіти не більше шести осіб (і не більше ніж з трьох домогосподарств).

Як пише видання The Guardian, захід у гольф-клубі було проведено з порушенням національних приписів соціального дистанціювання.

На сайті готелю, де проводилася вечеря, перераховувалися заходи щодо захисту відвідувачів від коронавірусу. Передбачалося, що на банкеті гостей розсадять в двох зонах (в кількості менше 50 осіб), розділених перегородкою.

Але в якийсь момент її прибрали, і всі присутні опинилися в одній кімнаті.

Подробиці вечері і список гостей були опубліковані на день пізніше в місцевих ЗМІ, що спричинило потік вибачень та виправдань з боку учасників заходу.

Багато хто з них наполягають, що були впевнені в дотриманні всіх необхідних карантинних приписів під час вечері (зокрема, єврокомісар Філ Хоган і суддя Верховного суду Саймус Вулф).

У ЗМІ дану ситуацію вже назвали “Гольф-Гейтом”.

Ірландська поліція зайнялася розслідуванням інциденту на предмет порушення карантинних правил.

Дара Каллеарі вже приніс вибачення за свій вчинок, зазначивши, що йому не слід було відвідувати вечерю.

“Я хочу беззастережно вибачитися перед усіма. Ми дуже багато чого просимо від усіх у цей важкий час. Я також приношу вибачення моїм колегам з уряду”, – написав він у Twitter.

Через скандал у відставку, крім міністра, пішов також заступник голови верхньої палати ірландського парламенту Джеррі Баттімер. Він наголосив, що участь у заході була “ненавмисною, але серйозною помилкою”.

Варто відзначити, що Каллеарі займав посаду міністра трохи більше місяця. Його попередник позбувся міністерського крісла через водіння в нетверезому стані.