Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Баран породи суффолк був проданий в графстві Віклоу селекціонером графства Донегол Річардом Томпсоном консорціуму фермерів Північної Ірландії.

Ціна перевершила попередній рекорд для барана в 38 000 євро.

Томпсон, який завів стадо суффолкських овець в 2015 році, зазначив, що його баран особливий, але він навіть уявити не міг, що за нього вдасться виручити таку суму.

Суффолк – одна з найпопулярніших порід в Північній Ірландії.

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