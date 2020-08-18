Так, міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у своєму Twitter повідомив, що вважає результати виборів сфальсифікованими.
“Канада не приймає результати цих сфальсифікованих президентських виборів. Ми закликаємо до вільних і справедливих виборів і ретельного розслідування з боку ОБСЄ”, – зазначив він.
Очільник МЗС також наголосив, що Канада засуджує придушення мирних протестів у Білорусі.
“Канада приєднується до партнерів із міжнародного співтовариства в засудженні утисків мирних протестувальників після президентських виборів у Білорусі”, – сказано в його заяві.
Шампань додав, що “тисячі людей по всій Білорусі вийшли на вулицю, вимагаючи припинення поліцейської жорстокості, звільнення політичних ув’язнених і чесних виборів”.
Міністр запевнив, що Канада і надалі підтримуватиме народ Білорусі і працюватиме з міжнародними партнерами, щоб голоси білорусів “були почуті, а причетні до підриву демократії і здійснення жорстоких дій проти учасників протесту були притягнуті до відповідальності”.
У свою чергу міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні в своїй заяві зазначив, що вважає результати виборів у Білорусі нелегітимними, “про що свідчать залякування і затримання, що мали місце до і після виборів, і реакція влади на масштабні і, в основному, мирні протести, які зараз проходять по всій країні”.
“Я глибоко стурбований з приводу подій, що відбуваються в Білорусі, і повністю засуджую порушення прав людини, які ми спостерігаємо після дискредитованих президентських виборів… Ірландія не приймає результати виборів як правдиве відображення демократичної волі білоруського народу”, – наголосив Ковні.
“Ми продовжимо чинити тиск на білоруську владу з метою звільнити всіх несправедливо затриманих, і ми повністю підтримуємо початок процесу адресних санкцій (проти Білорусі, – ред.)”, – сказано в заяві.
- Раніше депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
- Напередодні в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк. Учасники акцій вимагають провести чесні вибори і припинити міліцейське насильство.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.