Влада в Ірландії та Канаді заявила, що не визнає офіційні результати президентських виборів у Білорусі, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Так, міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у своєму Twitter повідомив, що вважає результати виборів сфальсифікованими.

“Канада не приймає результати цих сфальсифікованих президентських виборів. Ми закликаємо до вільних і справедливих виборів і ретельного розслідування з боку ОБСЄ”, – зазначив він.

Очільник МЗС також наголосив, що Канада засуджує придушення мирних протестів у Білорусі.

“Канада приєднується до партнерів із міжнародного співтовариства в засудженні утисків мирних протестувальників після президентських виборів у Білорусі”, – сказано в його заяві.

Шампань додав, що “тисячі людей по всій Білорусі вийшли на вулицю, вимагаючи припинення поліцейської жорстокості, звільнення політичних ув’язнених і чесних виборів”.

Міністр запевнив, що Канада і надалі підтримуватиме народ Білорусі і працюватиме з міжнародними партнерами, щоб голоси білорусів “були почуті, а причетні до підриву демократії і здійснення жорстоких дій проти учасників протесту були притягнуті до відповідальності”.

У свою чергу міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні в своїй заяві зазначив, що вважає результати виборів у Білорусі нелегітимними, “про що свідчать залякування і затримання, що мали місце до і після виборів, і реакція влади на масштабні і, в основному, мирні протести, які зараз проходять по всій країні”.

“Я глибоко стурбований з приводу подій, що відбуваються в Білорусі, і повністю засуджую порушення прав людини, які ми спостерігаємо після дискредитованих президентських виборів… Ірландія не приймає результати виборів як правдиве відображення демократичної волі білоруського народу”, – наголосив Ковні.

“Ми продовжимо чинити тиск на білоруську владу з метою звільнити всіх несправедливо затриманих, і ми повністю підтримуємо початок процесу адресних санкцій (проти Білорусі, – ред.)”, – сказано в заяві.