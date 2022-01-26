Про це повідомляє BBC News.
Як відомо, військово-морські навчання Росії мають відбутися на початку лютого приблизно за 240 км від південно-західного узбережжя Ірландії. У своєму листі до Філатова Нунан пояснив, що хоча точний характер запланованих навчань невідомий, підводні звуки, такі як військовий гідролокатор, “можуть мати руйнівні наслідки” для ряду видів, включаючи дзьоба і рідкісного блакитного кита.
У відповідь на це Філатов виголосив, що навчання “не становлять загрози для Ірландії чи когось іншого”. За його словами, у тренуванні братимуть участь три-чотири кораблі, але чи будуть використовуватися ракети, поки невідомо.
Окрім ірландських дипломатів, російським навчанням планують протидіяти й рибалки. Вони зізналися, що планують зірвати процес “мирним шляхом”.
“Ми повинні мати право там ловити рибу, і якщо ми будемо це робити, то ці човни та військові кораблі не повинні влаштовувати свої військові ігри”, – підкреслив виконавчий директор Ірландської організації виробників риби на півдні та заході Патрік Мерфі.
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