Про це повідомляє телерадіокомпанія Ірландії RTЕ.
Відповідне рішення уряд ухвалив 21 квітня. Його прийняли для того, щоб прояснити невизначеність для організаторів подій різного рівня в країні.
“Місцеві органи влади отримали рекомендації від уряду щодо інформування організаторів подій про те, що заходи, які вимагають узгодження, за участю понад 5000 осіб не можуть бути проведені в період до кінця серпня”, – сказано в заяві.
5 травня уряд прийме рішення щодо менш масових заходів в країні.
В The Irish Times зазначили, що уряд Ірландії буде послаблювати заходи карантину крок за кроком кожні два-три тижні. Перші послаблення обмежень будуть, найімовірніше, незначними.
- 21 квітня стало відомо, що влада Австрії має намір ще більше послабити карантинні обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу. Так, із 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви.
- Влада Польщі анонсувала поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.
- У Словаччині пом’якшують карантинні обмеження. Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менш як 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани й бари, що працюють на виніс.