В Ірландії продовжили заборону на проведення масових заходів за участю понад 5 тисяч осіб до кінця серпня.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Ірландії RTЕ.

Відповідне рішення уряд ухвалив 21 квітня. Його прийняли для того, щоб прояснити невизначеність для організаторів подій різного рівня в країні.

“Місцеві органи влади отримали рекомендації від уряду щодо інформування організаторів подій про те, що заходи, які вимагають узгодження, за участю понад 5000 осіб не можуть бути проведені в період до кінця серпня”, – сказано в заяві.

5 травня уряд прийме рішення щодо менш масових заходів в країні.

В The Irish Times зазначили, що уряд Ірландії буде послаблювати заходи карантину крок за кроком кожні два-три тижні. Перші послаблення обмежень будуть, найімовірніше, незначними.