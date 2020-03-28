У зв'язку з пандемією коронавірусу, влада Ірландії заборонила громадянам відходити від дому далі, ніж на 2 км. При цьому, дозволено ходити в магазин, аптеку, займатися спортом.

Про посилення заходів карантину заявив голова уряду Лео Варадкар, повідомляє The Guardian.

Нові заходи карантину ввели на два тижні, до 12 квітня. Жителям рекомендували значно обмежити соціальні контакти. Зокрема, дозволяється виходити на вулицю у виняткових випадках. Наприклад, можна ходити за продуктами або в аптеку.

Якщо ірландці вирішать зайнятися спортом на повітрі, то заборонено відходити від будинку далі, ніж на 2 км.

Також в країні заборонено всі публічні або приватні зібрання, так само як і відвідування лікарень і в’язниць, за деякими особливо важливими винятками.

У тих випадках, якщо громадянин задіяний в такій області зайнятості, яка не дозволяє йому працювати дистанційно, дозволено їздити на роботу. Також дозволено поїздки з метою догляду за літніми або вразливими людьми.

На сьогодні в Ірландії зафіксовано 2121 випадок зараження коронавірусом і 22 смерті. 5 осіб вилікувалися. Ці цифри нижчі, ніж прогнозувалося раніше, тому влада пішла на радикальні заходи, щоб утримати статистику захворювань на цьому рівні.