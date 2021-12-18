Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі з 20:00 у готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах та театрах, щоб зменшити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє британська служба BBC News.

Прем’єр-міністр Ірландії Мішель Мартін сказав, що варіант Omicron є “серйозною загрозою” для Республіки.

“Варіант Omicron вірусу Covid-19 швидко поширюється Європою. Більш ніж третина нових випадків захворювання за останні дні в країні пов’язані з новим варіантом. Це тут це в нашій країні, і ми побачимо масове поширення інфекцій”, – сказав Мартін.

Кабінет міністрів погодився, що заходи діятимуть до 30 січня, але ця дата постійно переглядатиметься.