Про це повідомляє британська служба BBC News.
Прем’єр-міністр Ірландії Мішель Мартін сказав, що варіант Omicron є “серйозною загрозою” для Республіки.
“Варіант Omicron вірусу Covid-19 швидко поширюється Європою. Більш ніж третина нових випадків захворювання за останні дні в країні пов’язані з новим варіантом. Це тут це в нашій країні, і ми побачимо масове поширення інфекцій”, – сказав Мартін.
Кабінет міністрів погодився, що заходи діятимуть до 30 січня, але ця дата постійно переглядатиметься.
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