В Ірпені Київської області 24 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували вагітну жінку.

Про це заявив виконуючий обов’язки мера Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook.

За словами чиновника, перший експрес-тест показав негативний результат, а ось друге тестування навпаки.

“В Ірпені перший випадок – є підозра на коронавірус. На жаль, це вагітна жінка, якій в п’ятницю зробили експрес-тест в 4-й амбулаторії Ірпеня і він виявився негативним. Наші лікарі в п’ятницю зробили мазок на ПЛР-аналіз. Результат прийшов тільки сьогодні. На жаль, результат позитивний, втім, остаточний діагноз встановлять лікарі відповідної клініки, куди ми направили жінку, яка підозрюється на короновірусну хворобу. Зараз відправляємо на повторний ПЛР-аналіз”, – написав він.

Маркушина додав, що буде проведено тестування всього медперсоналу і інших пацієнтів, які могли контактувати з жінкою.