Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Станом на 11 травня облаштовано 70 місць у наметах. Ще 120 місць організували у кімнатах санаторію. Перші ірпінці, які мешкали у вологих підвалах, вже переселилися в тимчасове житло.
Міська влада продовжує шукати шляхи для надання тимчасового житла потерпілим від війни. Тривають перемовини з іншими санаторіями міста, які мають умови для проживання. З “Укрзалізницею” обговорюють варіант надання спальних вагонів. У Києві узгодили виділення двох тисяч ліжкомісць для ірпінців.
“Тож якщо ви мешканець Ірпінської громади, втратили житло і зараз не маєте де жити — приходьте до Ірпінського ЦНАПу або телефонуйте 099 060 18 61. Першочергово житло будемо надавати пенсіонерам та сім’ям з дітьми. Дякую за розуміння!” — наголосив мер.
- Нагадаємо, український інтернет-магазин та маркетплейс Rozetka відновив свою роботу в Бучі та Ірпені у Київській області, що раніше були окуповані російськими військовими.
- 8 травня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав місто Ірпінь на Київщині, аби на власні очі пересвідчитися у воєнних злочинах, котрі вчиняли росіяни під час тимчасової окупації міста.
- Лідер ірландського рок-гурту U2 Боно відвідав міста Буча та Ірпінь на Київщині.