В Ірпені відкрили наметове містечко для людей, які втратили житло через бойові дії. Його облаштували на території санаторію "Дубки".

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Станом на 11 травня облаштовано 70 місць у наметах. Ще 120 місць організували у кімнатах санаторію. Перші ірпінці, які мешкали у вологих підвалах, вже переселилися в тимчасове житло.

Міська влада продовжує шукати шляхи для надання тимчасового житла потерпілим від війни. Тривають перемовини з іншими санаторіями міста, які мають умови для проживання. З “Укрзалізницею” обговорюють варіант надання спальних вагонів. У Києві узгодили виділення двох тисяч ліжкомісць для ірпінців.

“Тож якщо ви мешканець Ірпінської громади, втратили житло і зараз не маєте де жити — приходьте до Ірпінського ЦНАПу або телефонуйте 099 060 18 61. Першочергово житло будемо надавати пенсіонерам та сім’ям з дітьми. Дякую за розуміння!” — наголосив мер.