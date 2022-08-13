Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Окрім того, російські загарбники загалом в Ірпені пошкодили: 3247 житлових будинків. Натомість 1130 приватних будинків потребують поточного ремонту, а 1483 повністю зруйновані.
Також серед пошкодженого майна – 515 багатоквартирних будинків, які потребують поточного ремонту й 39 багатоквартирних будинків, які є аварійно небезпечними та підлягають демонтажу чи додаткового інструментального обстеження. До того ж ще 80 багатоквартирних будинків потребують капітального ремонту.
Олександр Маркушин зазначив, що щодня триває робота над тим, аби залучати фінансування на ремонт і відбудову пошкоджених будинків. Адже навіть на демонтаж об’єкта потрібні великі гроші.
“Сподіваємося на підтримку області, держави та наших міжнародних партнерів”, – зауважив міський голова Ірпеня.
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