Фахові комісії обстежили вже майже 95% пошкоджених об’єктів інфраструктури Ірпеня. В результаті було виявлено 1483 повністю зруйнованих приватних будинків.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Окрім того, російські загарбники загалом в Ірпені пошкодили: 3247 житлових будинків. Натомість 1130 приватних будинків потребують поточного ремонту, а 1483 повністю зруйновані.

Також серед пошкодженого майна – 515 багатоквартирних будинків, які потребують поточного ремонту й 39 багатоквартирних будинків, які є аварійно небезпечними та підлягають демонтажу чи додаткового інструментального обстеження. До того ж ще 80 багатоквартирних будинків потребують капітального ремонту.

Олександр Маркушин зазначив, що щодня триває робота над тим, аби залучати фінансування на ремонт і відбудову пошкоджених будинків. Адже навіть на демонтаж об’єкта потрібні великі гроші.

“Сподіваємося на підтримку області, держави та наших міжнародних партнерів”, – зауважив міський голова Ірпеня.