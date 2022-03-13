В місті Ірпінь (Київська область), де тривають активні бої з визволення міста від збройних формувань Російської Федерації, окупанти вбили кореспондента американського видання The New York Times.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

“Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні”, – написав Нєбитов.

Кореспонденту The New York Times був 51 рік, його звали Брент Рено (Brent Renaud).

Ще одного американського журналіста поранено, наразі українські військові намагаються вивезти його з зони бойових дій.

“Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора”, – написав начальник поліції Київської області.