Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.
“Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні”, – написав Нєбитов.
Кореспонденту The New York Times був 51 рік, його звали Брент Рено (Brent Renaud).
Ще одного американського журналіста поранено, наразі українські військові намагаються вивезти його з зони бойових дій.
“Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора”, – написав начальник поліції Київської області.
- Нагадаємо, російські загарбники вбили волонтера-підприємця Олександра Кононова у його домі. Чоловік був в інвалідному візку, але це не зупинило окупантів.
- За даними Офісу Генерального прокурора, через вторгнення Росії до України вже загинуло 85 дітей. Також було зруйновано 369 шкіл. Майже третина з них знаходиться в Донецькій області.