В Ірпені (Київська область) створюють мурал "Артемсіль", який присвячують Бахмуту та Соледару.

Про це повідомила Верховна Рада України у Facebook.

Створює мурал художник Іван Шульгін. Стінопис з’явиться на одній із будівель по вулиці Шевченка. За словами Івана Шульгіна, місто обрали не випадково.

“Ірпінь став форпостом, який прийняв на себе перший важкий удар під час вторгнення, так само і Бахмут страждає, і сіль уособлює це місце. Обидва міста стали побратимами у тяжкій долі”, — сказав він.

Внаслідок постійних російських обстрілів роботу “Артемсолі” зупинили.

До річниці повномасштабної війни у лютому 2023 року “Артемсіль” разом з благодійною платформою United24 випустили на підтримку розвідки спеціальну партію солі “Міць. Українська кам’яна” із Соледара. Вони розділили 20 тонн на 100 тисяч символічних пачок.

Пізніше United24 разом з “Артемсіль” випустили партію йодованої солі. Метою проєкту була закупівля дронів.