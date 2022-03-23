В Ірпені та Гостомелі Київської області окупанти застосували запалювальну зброю. Ймовірно вони використали фосфорні боєприпаси.

Про це повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Солдати РФ застосували боєприпаси пізно ввечері 22 березня. Вони влучили ними над північно-західною околицею Києва. Мер Ірпеня зазначає, що то були заборонені фосфорні боєприпаси.

Олександр Маркушин додав, що Женевська конвенція 1949 року забороняє застосовувати подібні види зброї. Такий крок є черговим злочином проти людяності та воєнним злочином РФ.

Додамо, що в номенклатурі боєприпасів для реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) “Град” є снаряд 9М22С. Він оснащений запалювальними елементами на основі магнієвого сплаву МЛ-5. Його використовують для створення масових пожеж. Проте варто додати, що вірогідно невідомо яким саме типом боєприпасу атакували Київську область.