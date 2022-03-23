Про це повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин.
Солдати РФ застосували боєприпаси пізно ввечері 22 березня. Вони влучили ними над північно-західною околицею Києва. Мер Ірпеня зазначає, що то були заборонені фосфорні боєприпаси.
Олександр Маркушин додав, що Женевська конвенція 1949 року забороняє застосовувати подібні види зброї. Такий крок є черговим злочином проти людяності та воєнним злочином РФ.
Додамо, що в номенклатурі боєприпасів для реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) “Град” є снаряд 9М22С. Він оснащений запалювальними елементами на основі магнієвого сплаву МЛ-5. Його використовують для створення масових пожеж. Проте варто додати, що вірогідно невідомо яким саме типом боєприпасу атакували Київську область.
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