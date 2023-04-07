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В Ірпені викладачку університету відсторонили від роботи через викладання російською мовою

В Ірпені викладачку Державного податкового університету відсторонили від роботи через викладання російською мовою.

П’ятниця, 7 квітня 2023, 15:01
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Про це повідомили у пресслужбі університету.

Зазначається, що 6 квітня до навчального закладу надійшло колективне звернення студентів. Вони поскаржились, що професорка кафедри соціальної філософії та управління Любов Воробйова проводить лекції російською мовою під час дистанційного навчання.

Цей факт зафіксовано на відео.

В університеті одразу відреагували на звернення студентів та оголосили проведення службового розслідування. На час розслідування викладачку відсторонено від роботи.

“Використання російської мови в освітньому процесі – пряме порушення Закону України”, – наголосили у ВНЗ.

Очільник Податкового університету Дмитро Серебрянський наголосив, що навчання мовою агресора у стінах навчального закладу є неприпустимим.

“Тому рішенням адміністрації закладу розпочато службове розслідування, за результатами якого буде прийнято справедливе та оперативне рішення”, – додав він.

Дмитро Серебрянський подякував студентам за патріотичну та тверду позицію, а також закликав університетську спільноту, особливо науково-педагогічних працівників, не допускати нехтування державною мовою та законодавством України.

Якщо студенти мають інформацію про подібні інциденти з викладачами у минулому, адміністрація Державного податкового університету закликає поінформувати про це керівництво ДПУ.

Варто зауважити, що раніше у соцмережах розповсюдили відео з лекцією Воробйової, яку вона вела російською мовою. Одна зі студенток зробила викладачці зауваження та попросила вести лекцію державною мовою, згідно з законом.

“Ну, як би рік повномасштабної війни, й трохи неприємно слухати російською”, – зауважила студентка.

На це викладачка відповіла, що продовжить викладати російською, адже робила це 35 років поспіль. Студентці ж, якій це не сподобалось, вона порадила самостійно вивчати філософію та додала, що прийматиме у неї екзамен виключно російською мовою.

Трохи згодом викладачка завершила лекцію і сказала студентам самостійно вивчити тему.

Теги: викладач університету, Ірпінь, російська мова, університет

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