Про це Маркушин розповів на своїй сторінці в Facebook.

В Ірпінському регіоні ще два підтверджених випадки COVID19 (один випадок Ірпінь, другий Ворзель). Першою була вагітна жителька Ірпеня, яка зараз знаходиться в Білій Церкві. Тільки що ми отримали лабораторні підтвердження про ще два випадки захворювання у жителів нашого регіону. Це дві жінки, обидві нещодавно повернулися в Україну з-за кордону, пише він.

Маркушин заявив, що антивірусний штаб Ірпеня в даний момент встановлює коло контактів обох хворих.

 

  • 25 березня повідомлялося, що у сина британської королеви Єлизавети II, принца Уельського Чарльза позитивний результат на коронавірус.
  • Моделювання дослідників з Оксфордського університету показало, що половина населення Великобританії вже може бути заражена коронавірусом Covid-19.