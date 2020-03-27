Про це Маркушин розповів на своїй сторінці в Facebook.

“В Ірпінському регіоні ще два підтверджених випадки COVID–19 (один випадок – Ірпінь, другий – Ворзель). Першою була вагітна жителька Ірпеня, яка зараз знаходиться в Білій Церкві. Тільки що ми отримали лабораторні підтвердження про ще два випадки захворювання у жителів нашого регіону. Це дві жінки, обидві нещодавно повернулися в Україну з-за кордону“, – пише він.

Маркушин заявив, що антивірусний штаб Ірпеня в даний момент встановлює коло контактів обох хворих.